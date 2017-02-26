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High school notebook

High school boys basketball notebook: Green marches into tournament after key wins over Suburban League champions Copley and Stow

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 26, 2017 - 08:41 PM
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Copley's KeShawn Hill (left) breaks up a inbounds pass intended for Green's Shea Zimmer during the first quarter on Friday, Feb. 25, 2017 in Green, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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