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High school boys basketball: St. V-M, Jackson primed to compete in Columbus for state championships

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 20, 2017 - 03:46 PM

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