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high school basketball: St. Vincent-St. Mary 59, Hoban 57

High school boys basketball/St. Vincent-St. Mary 59, Archbishop Hoban 57 (OT): Jayvon Graves powers Irish to seventh win in a row

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 7, 2017 - 10:57 PM
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Hoban's Collen Gurley (2) and St. Vincent - St. Mary's Justin Sampson (21) battle for a rebound in the first quarter Tuesday at St. Vincent-St. Mary High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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