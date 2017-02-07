All CATEGORIES
☰ Menu

high school basketball: St. Vincent-St. Mary 59, Hoban 57

High school boys basketball/St. Vincent-St. Mary 59, Archbishop Hoban 57 (OT): Jayvon Graves powers Irish to seventh win in a row

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 7, 2017 - 10:57 PM | Updated: February 7, 2017 - 11:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hoban's Collen Gurley (2) and St. Vincent - St. Mary's Justin Sampson (21) battle for a rebound in the first quarter Tuesday at St. Vincent-St. Mary High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

hobstv08cut_02 Jeff Lange - Freelance
High school boys basketball/St. Vincent-St. Mary 59, Archbishop Hoban 57 (OT): Jayvon Graves powers Irish to seventh win in a row - 11:25 PM

Tuesday night’s boys basketball game between host St. Vincent-St. Mary and Archbishop Hoban featured an Irish 59-57 win in overtime and a whole lot more.

lloyd08cut_01
Jason Lloyd: As trade rumors swirl, Kevin Love fitting in better than ever with Cavaliers — but anything is possible - 11:25 PM
zmen08cut_01
Akron 65, Ball State 63: Isaiah Johnson’s buzzer-beater lifts Zips to win over Cardinals - 11:25 PM
browns08cut_01
Browns cut respected veterans Josh McCown and Tramon Williams, creating more cap space and telegraphing more change - 11:25 PM
tribe08cut
Indians make Boone Logan signing official; Austin Adams designated for assignment - 11:23 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next