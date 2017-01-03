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Woodridge 58, Coventry 57

High school boys basketball / Woodridge 58, Coventry 57: Mason Lydic scores layup to lift undefeated Bulldogs past Comets

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 3, 2017 - 10:36 PM
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Woodridge's Zach Nelson (22) fights for possession of the ball against Coventry's Dusty Burkhart (1) and Jayson Wagner (5) in the second quarter Tuesday Coventry High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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