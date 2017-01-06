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Boys basketball: Woodridge 59, Norton 39

High school boys basketball / Woodridge 59, Norton 39: Bulldogs roll past Panthers to remain undefeated

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 6, 2017 - 10:34 PM

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