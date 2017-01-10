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High school basketball: Woodridge 79, Mogadore 58

High school boys basketball / Woodridge 79, Mogadore 58: Mason Lydic, DJ Snyder lead undefeated Bulldogs over Wildcats

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 10, 2017 - 10:25 PM
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Mogadore's Jarad Dunn (left) shoots around Woodridge's Aaron Jones in the first quarter of a game Tuesday at Mogadore High School. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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