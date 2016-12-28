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Cuyahoga Falls tournament: Woodridge 47, Walsh Jesuit 41 Cuyahoga Falls 40, CVCA 28

High school boys basketball: Woodridge, Cuyahoga Falls score wins in inaugural Cuyahoga Falls Holiday Classic

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 28, 2016 - 10:46 PM
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Woodridge's Preston Clark (center) goes for the ball between Walsh Jesuit's Kevin Kukla (left) and Brad Johnson in the first quarter of a game in the Cuyahoga Falls Holiday Basketball Classic on Wednesday at Cuyahoga Falls High School. Woodridge won the game 47-41. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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