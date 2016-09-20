High school boys soccer/North 1, Firestone 0: Vikings score dramatic win on Falcons’ own goal

PHA+QXMgdGhlIHN1biB3YXMgc2V0dGluZyBvZmYgdG8gdGhlIHdlc3QgVHVlc2RheSwgdGhlIE5v
cnRoIGJveXMgc29jY2VyIHRlYW0gd2FzIGluIHRoZSBtaWRzdCBvZiBkb2luZyBzb21ldGhpbmcg
dGhhdCBjb2FjaCBNaWNoYWVsIEthbmUgaGFkIG5vdCBzZWVuIGluIGhpcyAxMCB5ZWFycyBhcyBj
b2FjaC48L3A+PHA+SW4gZmFjdCwgS2FuZSBjb3VsZCBub3QgcmVjYWxsIHRoZSBsYXN0IHRpbWUg
Tm9ydGggZGVmZWF0ZWQgcGVyZW5uaWFsIENpdHkgU2VyaWVzIGZhdm9yaXRlIEZpcmVzdG9uZSB1
bnRpbCBUdWVzZGF5LCB3aGVuIGFsbCBvZiB0aGUgcGFzdCBmcnVzdHJhdGlvbnMgd2VyZSBwdXNo
ZWQgYXNpZGUgYXMgdGhlIFZpa2luZ3MgZWFybmVkIGEgMS0wIHdpbiBhdCB0aGUgQ29wbGV5IFJv
YWQgU29jY2VyIENvbXBsZXguIDwvcD48cD5BIGRlZmVuc2l2ZSBtaXN0YWtlIGluIHRoZSBzaXh0
aCBtaW51dGUgcHJvdmVkIHRvIGJlIGNydWNpYWwgYXMgYW4gZXJyYW50IHBhc3MgYnkgRmlyZXN0
b25lIGxlZCB0byBhbiBvd24gZ29hbC4gVGhlIFZpa2luZ3MgcHJvdGVjdGVkIHRoZWlyIDEtMCBs
ZWFkLCBhbmQgcmVjZWl2ZWQgZXhjZWxsZW50IHBsYXkgZnJvbSBzZW5pb3IgZ29hbGtlZXBlciBB
cmp1biBHdXJ1bmcsIHdobyBtYWRlIHNldmVuIHNhdmVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXJqdW4gZGVm
aW5pdGVseSBrZXB0IHVzIGF3YXkgZnJvbSBhIGxvc3MgdG9uaWdodCwmIzgyMjE7IEthbmUgc2Fp
ZCB3aXRoIGEgc21pbGUgYWZ0ZXIgYmVpbmcgaG9pc3RlZCB1cCBpbiB0aGUgYWlyIG9uIHRoZSBz
aG91bGRlcnMgb2Ygc29tZSBvZiBoaXMgcGxheWVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBu
b3QgcmVhbCB0aHJpbGxlZCB3aXRoIHRoZSB3YXkgTm9ydGggcGxheWVkIHRvbmlnaHQsIGJ1dCB3
ZSBnb3QgdGhlIGpvYiBkb25lLiBUaGUgZ29hbCB3YXMgbm90IHByZXR0eSwgYnV0IGF0IHRoZSBl
bmQgb2YgdGhlIGRheSwgdGhlIGJhbGwgd2VudCBpbnRvIHRoZSBuZXQuIFdlIGhhdmUgdGhlIGFi
aWxpdHkgdG8gcGxheSBtdWNoIGJldHRlciB0aGFuIHdlIGRpZCwgYnV0IHdlIGJ1Y2tsZWQgZG93
biBhbmQgaGVsZCB0aGF0IGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lIGFuZCBvdXIgZ29hbGtlZXBlciB3YXMgdG9w
IG5vdGNoIHRvbmlnaHQuIEhlIGFic29sdXRlbHkgc2F2ZWQgdGhlIGRheS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkthbmUsIGEgR2FyZmllbGQgZ3JhZHVhdGUgd2hvIGlzIGluIGhpcyAxMHRoIHNlYXNvbiBhdCBO
b3J0aCwgd2FzIGhhcHB5IHdpdGggdGhlIGVmZm9ydCBmcm9tIGhpcyBkZWZlbmRlcnMgJiM4MjEy
OyBzZW5pb3JzIENlc2FyIEhlcm5hbmRleiwgVGEgRWggTGVyIGFuZCBNYWRoYXYgS2hhbmFsIGFu
ZCBqdW5pb3JzIExhY2h1bWFuIEtoYWRrYSwgSHRsYXcgVHdheSBNYXkgYW5kIERlZXBhayBUYW1h
bmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIGFic29sdXRlbHkgdGhyaWxsZWQsJiM4MjIxOyBLYW5lIHNh
aWQuICYjODIyMDtJIGhhdmUgYmVlbiB3b3JraW5nIHRvd2FyZCB0aGlzIGV2ZXJ5IHllYXIgdGhh
dCBJIGhhdmUgYmVlbiBoZXJlLiBUaGUgZ29hbCBoYXMgYmVlbiB0byBiZWF0IEZpcmVzdG9uZSBh
bmQgZ2V0IHRoYXQgY2l0eSBjaGFtcGlvbnNoaXAgZm9yIE5vcnRoIEhpZ2ggU2Nob29sLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+Tm9ydGggKDMtMy0yLCAyLTAtMCkgaXMgaW4gdGhlIGRyaXZlciYjODIxNztzIHNl
YXQgaW4gdGhlIENpdHkgU2VyaWVzLCBkZXNwaXRlIEZpcmVzdG9uZSAoNC00LTEsIDAtMS0wKSBo
b2xkaW5nIGFuIGVkZ2UgaW4gc2hvdHMgKDE3LTYpLCBzaG90cyBvbiBnb2FsICg3LTEpIGFuZCBj
b3JuZXIga2lja3MgKDExLTEpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCBzdHVmZiBoYXBwZW5zIGluIHNv
Y2NlciwmIzgyMjE7IEZpcmVzdG9uZSBjb2FjaCBNaWNoYWVsIEhvdXNlaG9sZGVyIHNhaWQgb2Yg
dGhlIGdvYWwuICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSBhIG1pc3Rha2Ugb3IgYW4gZXJyb3IsIHlvdSBzdGls
bCBoYXZlIHRvIGJyaW5nIHVwIHRoZSBtb3JhbGUgb2YgdGhlIHdob2xlIHRlYW0gYW5kIHRyeSB0
byBiZWF0IHRob3NlIHR5cGVzIG9mIG1lbnRhbCBtaXN0YWtlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vcnRo
IHBsYXllZCBhIGdvb2QgZ2FtZS4gV2Ugd2VyZSBtaXNzaW5nIG91ciBtb3N0IGV4cGVyaWVuY2Vk
IGRlZmVuZGVyIFtzZW5pb3IgUmVtaWsgTmlld2lhcm93c2tpIGR1ZSB0byBpbGxuZXNzXSB0aGF0
IHBsYXlzIGNsdWIgc29jY2VyLiBUaGF0IGh1cnQgdXMsIGFuZCB0aGV5IGhhZCBhIHZlcnkgZ29v
ZCBOby4gNyBbanVuaW9yIE1vaGFtZWQgTW9qaWJsZWVdIHRoYXQgd2UgaGFkIGEgaGFyZCB0aW1l
IHdpdGguJiM4MjIxOzwvcD48cD5Nb2ppYmxlZSBhbmQganVuaW9ycyBBYmkgQ2h1d2FuLCBNb2hh
bW1lZCBIdXNzZWluIGFuZCBEaW5lc2ggQmlzd2FrYXJtYSBjb250cmlidXRlZCBhdCBmb3J3YXJk
IGZvciBOb3J0aC4gU2VuaW9ycyBCb28gTGUgYW5kIEthIFNlIHdlcmUgc29saWQgaW4gbWlkZmll
bGQgYWxvbmcgd2l0aCBqdW5pb3IgSnVhbiBSb2RyaWd1ZXogYW5kIHNvcGhvbW9yZSBBdW5nIExh
eSBPby4gPC9wPjxwPkd1cnVuZywgb3JpZ2luYWxseSBmcm9tIE5lcGFsLCBpcyBpbiBoaXMgZm91
cnRoIHllYXIgbGl2aW5nIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHBh
c3QgZmV3IGdhbWVzLCBJIHdhcyBwbGF5aW5nIHJlYWxseSBiYWQuIEkgcHV0IGV2ZXJ5dGhpbmcg
SSBoYWQgaW50byB0aGlzIGdhbWUsJiM4MjIxOyBHdXJ1bmcgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgaGFkIGEg
bG90IG9mIG5lZ2F0aXZlIHRob3VnaHRzIHdoZXJlIEkgd2FzIHRoaW5raW5nIEkmIzgyMTc7bSBu
b3QgYmV0dGVyIHRoYW4gSSBhbSwgYnV0IHRvZGF5IEkgY2xlYXJlZCB1cCBteSBoZWFkIGFuZCBn
b3QgY29uZmlkZW50IGluIG15c2VsZiBhbmQgdGhvdWdodCBhYm91dCB0aGUgZWZmb3J0IEkgaGF2
ZSBwdXQgaW50byB0aGlzIHRlYW0uIEkgd2FudGVkIHRvIHdpbiB0aGlzIHllYXIuIFRoaXMgaXMg
bXkgbGFzdCB5ZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIGVudGVyZWQgVHVlc2RheSB3aXRo
IHdpbnMgb3ZlciBQZXJyeSwgTG91aXN2aWxsZSwgTGFrZSBhbmQgR2xlbk9haywgbG9zc2VzIHRv
IFdhZHN3b3J0aCwgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciBhbmQgU3RvdyBhbmQgYSBkcmF3IHdpdGgg
Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9wPjxwPk5vcnRoIGVudGVyZWQgVHVlc2RheSB3aXRoIHdpbnMgb3Zl
ciBGaWVsZCBhbmQgR2FyZmllbGQsIGxvc3NlcyB0byBIaWdobGFuZCwgTmV3IFBoaWxhZGVscGhp
YSBhbmQgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgYW5kIGRyYXdzIHdpdGggU21pdGh2aWxsZSBh
bmQgQ292ZW50cnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgYmlnIGFjY29tcGxpc2htZW50LCYj
ODIyMTsgR3VydW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHRyeWluZyB0byBnZXQg
YSB3aW4gb3ZlciBGaXJlc3RvbmUgZm9yIHNvIGxvbmcuIFdlIHdlcmUgYWxsIHZlcnkgYWdncmVz
c2l2ZSB0b25pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.