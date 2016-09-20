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Boys soccer: North 1, Firestone 0

High school boys soccer/North 1, Firestone 0: Vikings score dramatic win on Falcons’ own goal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: September 20, 2016 - 09:45 PM
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North's Mohamed Mojiblee (left) and Firestone's David Wright chase the ball in the first half Tuesday at the Copley Road Soccer Complex in Akron. North won the match 1-0. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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