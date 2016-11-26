All CATEGORIES
☰ Menu

High school football | Division III state semifinal:  Archbishop Hoban 23, Columbus DeSales 14

High school football/Archbishop Hoban 23, Columbus DeSales 14: Strong defense coupled with rushing of Todd Sibley propels Knights to Division III state final to defend title

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 26, 2016 - 10:49 PM | Updated: November 26, 2016 - 11:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hoban's Reid Allen (33) celebrates a tackle for a loss against DeSales in the first quarter of a Division III state semifinal at Mansfield Senior High School on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Giants_Browns_Football92cf2 David Richard - AP
Giants 27, Browns 13: Coach Hue Jackson says ‘0-12 is probably the hardest thing ever’ in emotional news conference

CLEVELAND: Browns coach Hue Jackson uttered the words “being 0-12 is probably the hardest thing ever.”

cavs28_24
Cavaliers 112, 76ers 108: Kyrie Irving’s big fourth quarter propels slow-starting Cavs to win
Marla Ridenour: As postgame confab runs late, Browns coach Hue Jackson had plenty of reasons for unprecedented tardiness
Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 27-13 loss to New York Giants
Cavaliers notebook: Early start on Sunday forced Cavs to leave Ohio State-Michigan game in fourth quarter
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next