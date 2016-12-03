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Hoban 30, Trotwood-Madison 0

High school football / Archbishop Hoban 30, Trotwood-Madison 0: Knights blank Rams to win second consecutive Division III state championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 3, 2016 - 08:17 PM | Updated: December 4, 2016 - 01:06 AM
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Archbishop Hoban's Todd Sibley runs their Division III state championship trophy to their fans cheering in the stands after Hoban defeated Trotwood-Madison 30-0 at Ohio Stadium Saturday in Columbus. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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