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High school notebook

High school football: Archbishop Hoban’s Nolan Rumler commits to play at the University of Michigan

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: August 2, 2017 - 02:25 PM
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Archbishop Hoban's Nolan Rumler, (left) Daviaun Pete, and Marc Westover celebrate with their coach Timothy Tyrrell after defeating Trotwood-Madison 30-0 in their Division III state championship game at Ohio Stadium Dec. 3, 2016 in Columbus. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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