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Division V state final: Canton Central Catholic 16, Coldwater 13

High school football / Canton Central Catholic 16, Coldwater 13: Crusaders dethrone Cavaliers in Division V state championship game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 3, 2016 - 11:05 PM
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Coldwater's Zach Klosterman (top) pulls in a long pass over Canton Central Catholic's Jared Sanford during the first quarter of their Division V state championship game at Ohio Stadium Saturday in Columbus. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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