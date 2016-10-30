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High school football

High school football: City Series champion East gears up for first OHSAA playoff appearance as one of 10 Summit County teams in postseason

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 30, 2016 - 07:33 PM
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East's Devanier Floyd carries for a first down against Garfield in the first quarter of a high school football game at InfoCision Stadium on Friday, Oct. 29, 2016, at the University of Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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