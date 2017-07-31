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High school football: Copley’s Vincent Fonte pledges to play at the University of Akron

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 31, 2017 - 02:39 PM

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