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High school football: Daishawn Brimage joins list of East players heading to UA

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 29, 2017 - 06:32 PM
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Daishawn Brimage (right) attempts to haul in a pass ahead of New Philadelphia's Alec Preston (24) in the first quarter of their Division III regional semifinal game at Northwest High School on Nov. 12, 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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