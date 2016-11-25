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Division III state semifinals

High school football: Hoban, Canton Central Catholic to play in separate state semifinals Saturday

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 25, 2016 - 05:40 PM
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In this Sept. 23, 2016 file photo, St. Vincent-St Mary's Myles Williams (right) drives Archbishop Hoban's Todd Sibley out of bounds just short of the goal line in the second quarter of a game at the University of Akron's InfoCision Stadium in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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