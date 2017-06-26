High school football: Hoban senior Garrett Houser pledges to Navy

PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiByaXNpbmcgc2VuaW9yIEdhcnJldHQgSG91c2VyIGhhcyBtYWRl
IGEgY29tbWl0bWVudCB0byBzZXJ2ZSBoaXMgY291bnRyeSBhbmQgcGxheSBmb290YmFsbC48L3A+
PHA+SG91c2VyLCBhIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgYW5kIGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrLCBwbGVkZ2VkIHRv
IGF0dGVuZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBOYXZhbCBBY2FkZW15IGJlY2F1c2UgaXQgaXMgJiM4
MjIwO3RoZSByaWdodCBmaXQgZm9yIG1hbnkgcmVhc29ucyYjODIyMTsgYW5kIGl0IHByb3ZpZGUg
aGltIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byByZWNlaXZlIGEgJiM4MjIwO2ZpcnN0LWNsYXNzIGVkdWNh
dGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Ugd29uJiM4MjE3O3QgZmluZCBhIGJldHRlciBz
Y2hvb2wgaW4gdGVybXMgb2YgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCBnZXR0aW5nIGEgZGVncmVlLCYjODIyMTsg
SG91c2VyIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBpcyB1cCB0aGVyZSB3aXRoIHRoZSBJdnkgTGVhZ3VlIHNj
aG9vbHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ib3VzZXIgcGxheWVkIGFuIGludGVncmFsIHJvbGUgaW4gSG9i
YW4mIzgyMTc7cyBmb290YmFsbCB0ZWFtcyB0aGF0IHdvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBzdGF0ZSBjaGFt
cGlvbnNoaXBzIGluIDIwMTUgYW5kIDIwMTYuIEhvYmFuIHBvc3RlZCByZWNvcmRzIG9mIDE0LTEg
aW4gYm90aCBzZWFzb25zIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0aCB2aWN0b3JpZXMgb3ZlciBUb2xlZG8gQ2Vu
dHJhbCBDYXRob2xpYyAoMjAxNSkgYW5kIFRyb3R3b29kLU1hZGlzb24gKDIwMTYpIGluIENvbHVt
YnVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7R2FycmV0dCBpcyBhIHNlbGYtZGlzY2lwbGluZWQgeW91bmcgbWFu
LCYjODIyMTsgSG9iYW4gZm9vdGJhbGwgY29hY2ggVGltIFR5cnJlbGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hp
cyB3b3JrIGV0aGljIGFuZCBiZWxpZWZzIGFyZSBleGFjdGx5IHdoYXQgdGhlIFUuUy4gTmF2YWwg
QWNhZGVteSBpcyBsb29raW5nIGZvci4gVGhpcyBoYXMgYmVlbiBhIGRyZWFtIG9mIEdhcnJldHQm
IzgyMTc7cyBldmVyIHNpbmNlIGhlIG1ldCB0aGUgcmVjcnVpdGluZyBjb2FjaCBsYXN0IHllYXIu
IEhlIHdpbGwgYmUgYSBmaW5lIG9mZmljZXIgb25lIGRheSBmb3IgdGhlIFUuUy4gTmF2YWwgQWNh
ZGVteS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhvYmFuJiM4MjE3O3MgcGFzdCB0d28gZm9vdGJhbGwgc2Vhc29u
cyBhbHNvIGluY2x1ZGVkIGEgNi0wIG1hcmsgYWdhaW5zdCB0aGVpciBtYWluIHJpdmFscyAmIzgy
MTI7IGZvdXIgd2lucyBvdmVyIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGFuZCB0d28gd2lucyBvdmVy
IFdhbHNoIEplc3VpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGJlZW4gbXkgZHJl
YW0gdG8gcGxheSBEaXZpc2lvbiBJIGZvb3RiYWxsIGF0IGEgaGlnaCBsZXZlbCwgYW5kIE5hdnkg
ZW5hYmxlcyBtZSB0byBkbyB0aGF0LCBwbGF5aW5nIHNjaG9vbHMgbGlrZSBOb3RyZSBEYW1lLCBD
aW5jaW5uYXRpIGFuZCBIb3VzdG9uIGV2ZXJ5IHllYXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIEhvdXNlciwgd2hv
IGhhcyBhIDMuMyBncmFkZS1wb2ludCBhdmVyYWdlLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlIG5ldmVyIGJlZW4g
Y2xlYXIgYWJvdXQgd2hhdCBJIHdhbnRlZCB0byBtYWpvciBpbiBhbmQgZG8gdGhlIHJlc3Qgb2Yg
bXkgbGlmZS4gTmF2eSBnaXZlcyBtZSBhIHBhdGggaW4gd2hpY2ggYSBsb3Qgb2Ygc2Nob29scyBj
YW5ub3QsIGJhc2ljYWxseSBzZXR0aW5nIG1lIHVwIGZvciB0aGUgcmVzdCBvZiBteSBsaWZlLiBU
aGUgdGhpbmdzIHRoZXkgY2FuIGd1YXJhbnRlZSB1cyB3aGVuIGNvbWluZyBvdXQgb2YgY29sbGVn
ZSBpcyBleHRyYW9yZGluYXJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SG91c2VyLCA2LWZvb3QtMSwgMTgwIHBv
dW5kcywgaXMgYWxzbyBhIHN0YXJ0aW5nIGd1YXJkIG9uIHRoZSBIb2JhbiBiYXNrZXRiYWxsIHRl
YW0gZm9yIGNvYWNoIFQuSy4gR3JpZmZpdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgYWx3YXlzIGJl
ZW4gYW4gb3JpZ2luYWwgcGVyc29uIGFuZCB3YW50ZWQgdG8gd3JpdGUgbXkgb3duIHN0b3J5LCYj
ODIyMTsgSG91c2VyIHNhaWQuICYjODIyMDtOb3QgbWFueSBwZW9wbGUgYXJlIGdvaW5nIHRvIHRo
ZSBOYXZhbCBBY2FkZW15IHRvIHBsYXkgZm9vdGJhbGwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgd2hl
biB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgY2FtZSBhY3Jvc3MsIEkgaGFkIHRvIGFjY2VwdCBpdC4gSSYjODIx
Nzt2ZSBiZWVuIHdhbnRpbmcgdG8gbWFrZSBteSBkZWNpc2lvbiBiZWZvcmUgdGhlIHNlYXNvbiBz
byBJIGNhbiBmb2N1cyBvbiBnZXR0aW5nIGEgdGhpcmQgcmluZywgYW5kIHdoZW4gSSB2aXNpdGVk
IE5hdnkgSSBmZWx0IGl0IHdhcyB0aGUgcGVyZmVjdCBmaXQgZm9yIG1lLCBzbyBJIGRlY2lkZWQg
dG8gY2xvc2Ugb3V0IHRoZSByZWNydWl0aW5nIHByb2Nlc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NaWNoYWVs
IEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpW
YXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBo
aWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vcHJlcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0
ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.