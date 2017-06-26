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High school football: Hoban senior Garrett Houser pledges to Navy

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 02:01 PM
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In this Dec. 2016 file photo, Archbishop Hoban's Garrett Houser runs in with a 60 yard touchdown reception against Trotwood-Madison during the second quarter of their Division III state championship game at Ohio Stadium Saturday in Columbus. Hoban won 30-0. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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