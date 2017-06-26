All CATEGORIES
☰ Menu

High school notebook

High school football: Hoban senior Garrett Houser pledges to Navy

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 02:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Dec. 2016 file photo, Archbishop Hoban's Garrett Houser runs in with a 60 yard touchdown reception against Trotwood-Madison during the second quarter of their Division III state championship game at Ohio Stadium Saturday in Columbus. Hoban won 30-0. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe29web Tony Dejak - AP
Indians 5, Rangers 3: Trevor Bauer delivers strong outing to lift Indians - 11:06 PM

CLEVELAND: Indians starting pitcher Trevor Bauer has been searching for answers all season. He found a few of them Wednesday night.

tribe29cut_08
Indians report: Manager Terry Francona glad to be back with team, will continue to be monitored - 11:01 PM
MLB notebook: Cubs letting Miguel Montero go after comments to Jake Arrieta - 11:16 PM
sbriefs29cut
Sports news roundup — June 25 - 11:15 PM
ducks29cut
RubberDucks left-hander Matt Whitehouse adjusting to life as a starting pitcher - 11:06 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next