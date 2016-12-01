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Division III state final: Hoban vs. Trotwood-Madison

High school football: Hoban sets sights on second Division III state title in a row with quality foe Trotwood-Madison in its path

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 1, 2016 - 06:23 PM | Updated: December 2, 2016 - 06:20 AM
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Hoban running back Todd Sibley (23) celebrates as the Knights lead over the Stallions at the end of the third quarter of a Division III state semifinal against St. Francis DeSales at Mansfield Senior High School on Nov. 26, 2016. Hoban went on to win 23-14. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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