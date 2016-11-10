High school notebook
High school football notebook: Busy week of practice leads into big playoff game for 15 area teams, including East, Hoban, St. V-M, Stow, Hudson, Woodridge, Mogadore
Published: November 10, 2016 - 09:43 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
Hudson's Greg Mailey (left) reaches out with Stow's Isaac Edmondson for a pass thrown just out of reach in the second quarter at Hudson High School in Oct. 2016. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)
Woodridge quarterback Mason Lydic (center) throws on the run under the pressure of Springfield's Zach Weaver (right center) in the second quarter of the game at Woodridge High School on Friday, Oct. 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)
Woodridge's Kyle Kelleher (5) is congratulated by teammates (from left) Brentyn Burden-Burns, Jacob Margroff and Kasey Kelleher after recovering a fumble on the two yard line for a touchdown in the second quarter of their game at Woodridge High School in Oct. 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)
Hudson running back Kevin Callahan runs the ball against Copley's Alex Zelch on Friday in the second quarter of the Division 2 Regional Quarterfinals game at Hudson High School. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)
Stow quarterback Kyle Vantrease (9) throws a pass as Hudson staff members look on from behind in the first quarter at Hudson High School in Oct. 2016. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)
High school football notebook: Busy week of practice leads into big playoff game for 15 area teams, including East, Hoban, St. V-M, Stow, Hudson, Woodridge, Mogadore
November 11,2016 04:07 AM GMT
Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co.
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