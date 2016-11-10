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High school notebook

High school football notebook: Busy week of practice leads into big playoff game for 15 area teams, including East, Hoban, St. V-M, Stow, Hudson, Woodridge, Mogadore

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 10, 2016 - 09:43 PM
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Hudson's Greg Mailey (left) reaches out with Stow's Isaac Edmondson for a pass thrown just out of reach in the second quarter at Hudson High School in Oct. 2016. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)


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