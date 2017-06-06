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High school football: OHSAA announces all playoff games in first four rounds will be on Friday nights in 2017 before state title games return to Canton

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 6, 2017 - 07:05 PM

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