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High school football: OHSAA expected to punish Hoban football coach for recruiting violation

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: September 15, 2016 - 10:26 PM | Updated: September 16, 2016 - 01:08 PM
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Tim Tyrrell, head coach of the Archbishop Hoban High School football team speaks during a celebration of the team's 2015 state championship at the school Dec. 7, 2015 in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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