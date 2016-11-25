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Perry 14, Hudson 3

High school football/Perry 14, Hudson 3: Max Baker, Nick Myers rush Panthers to second Division II state final in a row

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 25, 2016 - 10:20 PM
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Hudson wide receiver Colin Paltani (left) spins around Perry's Josh Branch during the Division II State Semifinal game in the first quarter on Friday at Lake High School Stadium in Uniontown. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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