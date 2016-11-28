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High school football: State Finals

High school football: Perry, Hoban, CCC prep for state title games

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 28, 2016 - 08:01 PM | Updated: November 29, 2016 - 08:08 AM
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Hoban running back Todd Sibley (23) pushes through a host of DeSales players as he rushes for a first down in the first quarter of a Division III state semifinal at Mansfield Senior High School on Saturday,. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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