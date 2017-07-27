All CATEGORIES
☰ Menu

High school football

High school football: Suburban League holds luncheon to kick off 2017 season

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 08:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nordonia's Tye Evans (below), looks over a copy of Friday Night Football Ohio magazine, with Barberton's Garrett Turnbaugh (top left), Zane Ries, and Macolm Boyd at the Suburban League Media Day at the Cuyahoga Falls Natatorium on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

hotspot29_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hot Spot: Take me out to The Game for a bite, a beer and baseball

Baseball has long been America’s (alleged) favorite pastime, and Canal Park in downtown Akron certainly has some of that old-school, romantic, lazy-summer atmosphere with friends and family.

Nate Ulrich’s Browns briefing: DeShone Kizer carrying himself like someone ready to be thrown into fire - 7:13 PM
city29cut_1
High school football: Times are changing in the City Series with merger of Kenmore & Garfield; East seeking to repeat as league champions - 6:21 PM
browns28cut_04
Nate Ulrich’s Browns briefing: Rare showdowns with Joe Thomas will be Myles Garrett’s most valuable learning tool in first camp
tribe28cut_1
Indians 2, Angels 1: Home sweet home — Indians complete seven-game homestand sweep
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next