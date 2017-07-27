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High school football

High school football: Suburban League holds luncheon to kick off 2017 season

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 08:29 PM
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Nordonia's Tye Evans (below), looks over a copy of Friday Night Football Ohio magazine, with Barberton's Garrett Turnbaugh (top left), Zane Ries, and Macolm Boyd at the Suburban League Media Day at the Cuyahoga Falls Natatorium on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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