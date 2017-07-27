All CATEGORIES
☰ Menu

High school football

High school football: Suburban League holds luncheon to kick off 2017 season

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 08:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nordonia's Tye Evans (below), looks over a copy of Friday Night Football Ohio magazine, with Barberton's Garrett Turnbaugh (top left), Zane Ries, and Macolm Boyd at the Suburban League Media Day at the Cuyahoga Falls Natatorium on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

White Sox 3, Indians 1: White Sox snap Indians’ 9-game win streak on Matt Davidson’s walk-off homer

CHICAGO: After the Chicago White Sox continued their tear-down on Sunday, two players they hope will be part of the eventual rebuild led them to a much-needed win.

browns31
Browns rookie Myles Garrett determined to build relationship with Bruce Smith, aspires to join him in Hall of Fame
bridge30cut_01
2017 Bridgestone Invitational: Junior rivals now in their 20s put together stunning streak of PGA Tour victories
browns30cut_01
Nate Ulrich’s Browns briefing: Jimmy Haslam’s message about importance of continuity means nothing until he finally follows through
dyer30cut_01
Bob Dyer: Firestone spectators will encounter golf version of red carpet
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next