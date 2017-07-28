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High school football: Times are changing in the City Series with merger of Kenmore & Garfield; East seeking to repeat as league champions

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 28, 2017 - 06:21 PM
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New Kenmore/Garfield Rams head coach Kemp Boyd listens intently during the City Series football media day at the Akron Education Association Building on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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