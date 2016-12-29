By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
High school girls basketball / Chippewa 39, Magnificat 37: Celina Koncz scores layup as time expires to lead Chipps in the Believe Roundball Classic December 30,2016 04:22 AM GMT Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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