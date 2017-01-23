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Girls basketball: Firestone 55, Buchtel 52

High school girls basketball/Firestone 55, Buchtel 52: Tatiana McAdoo, Savannah Blackwell guide Falcons past Griffins

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 09:53 PM
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Firestone's Si'Ayera Boone (left) pressures Buchtel's Javaan Rogers in the second period of their city series game Monday at Buchtel High school. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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