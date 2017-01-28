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Girls basketball: Jackson 54, Green 39

High school girls basketball/Jackson 54, Green 39: Taylor Mikesell leads Polar Bears to Federal League win over Bulldogs

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: January 28, 2017 - 08:14 PM
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Jackson's Tayor Mikesell (right) lays up a shot over Green's Erika Lovell (left) and Kristen McCausland in the first quarter of a high school basketball game on Saturday, Jan. 28, 2017, at Green High School in Green, Ohio. Jackson won 54-39. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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