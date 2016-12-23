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Girls basketball:  North Canton Hoover 77, St. Vincent-St. Mary 53

High school girls basketball/North Canton Hoover 77, St. Vincent-St. Mary 53: Vikings used balanced attack, strong fourth quarter to pull away from Fighting Irish

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: December 23, 2016 - 10:20 PM
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Hoover's Lesley Kiesling (left) looks to score as she gets around St. Vincent St. Mary's Aubrie Marsh during the second quarter of their game at Hoover High School in North Canton. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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