All CATEGORIES
☰ Menu

Girls basketball:  North Canton Hoover 77, St. Vincent-St. Mary 53

High school girls basketball/North Canton Hoover 77, St. Vincent-St. Mary 53: Vikings used balanced attack, strong fourth quarter to pull away from Fighting Irish

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: December 23, 2016 - 10:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hoover's Lesley Kiesling (left) looks to score as she gets around St. Vincent St. Mary's Aubrie Marsh during the second quarter of their game at Hoover High School in North Canton. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs24cut_10 Tony Dejak - AP
Cavaliers 119, Nets 99: After blowout win, Cavs turn attention to Warriors in NBA Finals rematch on Christmas Day

CLEVELAND: Well that didn’t take long. And now that the appetizers are out of the way, the Cavaliers can finally worry about Christmas’ main course.

browns24cut_03
Browns hold out hope Christmas Eve miracle will allow them to avoid embarrassment of winless season
wall24cut_1
LeBron hand delivers $1.3 million in cash to Akron couple from his ‘The Wall’ TV game show, cash quickly whisked away to the bank
cnotes24cut
Cavaliers notebook: Guard J.R. Smith out three months after thumb surgery; urgency to make moves unchanged
High school basketball/Wadsworth 81, Ellet 76: Jacob Justice scores career-high 30 points to lead Grizzlies over Orangemen
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next