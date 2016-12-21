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Girls basketball: Norton 77, Streetsboro 38

High school girls basketball/Norton 77, Streetsboro 38: Panthers start fast, keep Rockets grounded

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: December 21, 2016 - 10:46 PM
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Streetsboro's Autumn Meek (left) fouls Norton's Jimi Howell during the first quarter Wednesday at Norton High School. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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