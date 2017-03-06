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High school notebook

High school girls basketball: Norton one of eight area teams primed to compete in regional bracket this week

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 6, 2017 - 07:59 PM

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