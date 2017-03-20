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Girls all-star basketball

High school girls basketball: Norton’s Jimi Howell, Southeast’s Norquest twins shine brightest in WTCBCA all-star games

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 20, 2017 - 10:36 PM
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Portage All-Stars' Jillian Piacella of Field (left) tries to steal the ball from City All-Stars' Armani Jackson of Buchtel (right) in the first half of the first game of the 2017 Tri-County Basketball Coaches Association All-Star Game at Norton High school. The Portage All-Stars defeated the City All-Stars 58-48. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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