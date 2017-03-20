All CATEGORIES
☰ Menu

Girls all-star basketball

High school girls basketball: Norton’s Jimi Howell, Southeast’s Norquest twins shine brightest in WTCBCA all-star games

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 20, 2017 - 10:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Portage All-Stars' Jillian Piacella of Field (left) tries to steal the ball from City All-Stars' Armani Jackson of Buchtel (right) in the first half of the first game of the 2017 Tri-County Basketball Coaches Association All-Star Game at Norton High school. The Portage All-Stars defeated the City All-Stars 58-48. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe22cut_01 Alex Gallardo - AP
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC - 4:38 PM

GOODYEAR, Ariz: Carlos Santana needed to do something, anything, standing on base after a hit for the Dominican Republic in the World Baseball Classic earlier this month. His teammates in the dugout were counting on him.

cavs21web
Braces just another badge of courage for Cavaliers’ ironman Tristan Thompson
tribe21cut_01
Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season
LeBron to sing ‘Carpool Karaoke’ and more: ‘it’s going to be phenomenal’ - 4:19 PM
Division II state basketball scouting report - 4:24 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next