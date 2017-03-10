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Girls basketball | Division I regional final: Ottawa-Glandorf 51, Norton 34

High school girls basketball/Ottawa-Glandorf 51, Norton 34: Panthers fall one step short of Division II state tournament

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: March 10, 2017 - 10:16 PM
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Norton's Bryana Housley (right) collides with Ottawa-Glandorf's Ashley Schroeder in the fourth quarter of their Division II regional final game on Friday at Mansfield Senior High School. Norton fell to Ottawa-Glandorf 51-34. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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