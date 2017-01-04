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Girls basketball: Revere 45, Tallmadge 41

High school girls basketball / Revere 45, Tallmadge 41: Minutemen rally from 15-point halftime deficit to top Blue Devils

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 4, 2017 - 10:41 PM
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Revere's Viktoria Farian (center) loses the ball after being trapped by Tallmadge's Ally Warmenhoven (left) and Jamie McGhee in the first quarter Wednesday at Revere High School. Revere won 45-41. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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