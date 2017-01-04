All CATEGORIES
☰ Menu

Girls basketball: Revere 45, Tallmadge 41

High school girls basketball / Revere 45, Tallmadge 41: Minutemen rally from 15-point halftime deficit to top Blue Devils

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 4, 2017 - 10:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Revere's Viktoria Farian (center) loses the ball after being trapped by Tallmadge's Ally Warmenhoven (left) and Jamie McGhee in the first quarter Wednesday at Revere High School. Revere won 45-41. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns07cut_01 David Richard - AP
Browns left tackle Joe Thomas’ streak of eight consecutive All-Pro selections ends - 11:08 PM

An impressive streak has ended for All-Pro Joe.

walhob07cut_01
Hoban boys beat Walsh Jesuit 59-26 - 11:21 PM
High school roundup: Stow, Tallmadge, Hudson, Copley among area winners in boys basketball - 11:20 PM
High school scores, summaries and schedules — Jan. 6 - 11:20 PM
nba07cut
NBA: Fourth quarter rally gets Boston Celtics past Philadelphia 76ers - 11:19 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next