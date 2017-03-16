High school girls basketball state tournament scouting report

PHA+PHN0cm9uZz5XaGVyZTo8L3N0cm9uZz4gVmFsdWUgQ2l0eSBBcmVuYSBpbiBDb2x1bWJ1cy48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBEaXZpc2lvbiBJIHNlbWlmaW5hbHM6PC9zdHJv
bmc+IENhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoMjMtNSkgdnMuIENpbmNpbm5hdGkgTW91bnQgTm90cmUgRGFt
ZSAoMjQtNCkgYXQgNiBwLm0uIGFuZCBOZXdhcmsgKDI4LTApIHZzLiBUb2xlZG8gTm90cmUgRGFt
ZSBBY2FkZW15ICgyNS0zKSBhdCA4IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztz
IGZpbmFsOjwvc3Ryb25nPiA4OjMwIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BIGxvb2sgYXQgTWNLaW5s
ZXk6PC9zdHJvbmc+IFRoZSBCdWxsZG9ncyBhcmUgY29hY2hlZCBieSBQYW1lbGEgRGF2aXMgYW5k
IHRoZSBzdGFydGluZyBmaXZlIGNvbnNpc3RzIG9mIHNvcGhvbW9yZSBLaWVyc3RhbiBCZWxsLCBz
ZW5pb3IgQUxhbmRyaWEgVGVycmVsbCwgc2VuaW9yIERlc3RpbmVlIExlZSwganVuaW9yIENoYW1l
cmEgWW91bmcgYW5kIGp1bmlvciBUcmluaXRpIExlZS4gU29waG9tb3JlIEphenpseW4gS3JhbWVy
IGFuZCBzZW5pb3IgQ2FtYXkgQmF5bG9jayBhcmUgTWNLaW5sZXkmIzgyMTc7cyB0b3AgcmVzZXJ2
ZXMuIE1jS2lubGV5IHdvbiBhIHN0YXRlIHRpdGxlIGluIDIwMTAgYW5kIHdhcyBzdGF0ZSBydW5u
ZXItdXAgaW4gMTk4NC4gQmVsbCwgd2hvIHdhcyBuYW1lZCBNcy4gQmFza2V0YmFsbCBvbiBXZWRu
ZXNkYXksIGxlYWRzIE1jS2lubGV5IGF0IDI1LjAgcG9pbnRzLCA4LjkgcmVib3VuZHMsIDQuMiBz
dGVhbHMsIDMuMCBhc3Npc3RzIGFuZCAyLjMgYmxvY2tzIHBlciBnYW1lLiBZb3VuZyBhdmVyYWdl
cyAxMC4wIHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSwgYW5kIERlc3RpbmVlIExlZSBhdmVyYWdlcyA4LjAgcG9p
bnRzIHBlciBnYW1lLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkEgbG9vayBhdCBNb3VudCBOb3RyZSBEYW1lOiA8
L3N0cm9uZz5UaGUgQ291Z2FycyBhcmUgY29hY2hlZCBieSBTY290dCBSb2dlcnMgYW5kIHRoZSBz
dGFydGluZyBmaXZlIGNvbnNpc3RzIG9mIHNlbmlvciBNYWRpc29uIE1hcmN1bSwgc2VuaW9yIE1h
cmlhIFBpc2Npb3R0YSwganVuaW9yIEFiYnkgVm9zcywgc29waG9tb3JlIEdhYmJpZSBNYXJzaGFs
bCBhbmQgc29waG9tb3JlIEp1bGlhIEhvZWZsaW5nLiBTb3Bob21vcmVzIEFubmEgS2VlbmUgYW5k
IFJlYmVjY2EgS2VtcGVyIGFyZSBOb3RyZSBEYW1lJiM4MjE3O3MgdG9wIHJlc2VydmVzLiBOb3Ry
ZSBEYW1lIHdvbiBzdGF0ZSB0aXRsZXMgaW4gMjAwOSwgMjAwOCwgMjAwNywgMjAwNiBhbmQgMjAw
NCBhbmQgd2FzIHN0YXRlIHJ1bm5lci11cCBpbiAyMDA1LiBNYXJzaGFsbCBsZWFkcyBOb3RyZSBE
YW1lIGF0IDE0LjQgcGVyIGdhbWUuIEhvZWZsaW5nIGF2ZXJhZ2VzIDEwLjEgcG9pbnRzIGFuZCA1
LjAgcmVib3VuZHMgcGVyIGdhbWUsIGFuZCBWb3NzIGF2ZXJhZ2VzIDkuNSBwb2ludHMgcGVyIGdh
bWUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGF2aXMgb24gTm90cmUgRGFtZTogPC9zdHJvbmc+JiM4MjIwO1Ro
ZXkgYXJlIGEgdmVyeSBkaXNjaXBsaW5lZCB0ZWFtIGFuZCBwYXRpZW50IHRlYW0gdGhhdCB3b3Jr
cyB0aGUgYmFsbCBhcm91bmQgcXVpdGUgd2VsbC4gVGhleSBoYXZlIGEgZ3JlYXQgaGlnaC1sb3cg
Z2FtZSB3aXRoIHRoZWlyIHBvc3QgcGxheWVyLiBUaGV5IGNhbiB0dXJuIHVwIHRoZSBwcmVzc3Vy
ZSBpZiB0aGV5IGNob29zZSB0bywgYW5kIHRoZXkgY2FuIGFsc28gcGxheSBhIHpvbmUgdGhhdCBj
YW4gY3JlYXRlIG1hdGNodXAgcHJvYmxlbXMgYmVjYXVzZSBzb21ldGltZXMgdGhleSB3aWxsIHBs
YXkgd2lkZSBhbmQgc29tZXRpbWVzIHRoZXkgd2lsbCBwbGF5IGEgdHJhZGl0aW9uYWwgMi0zLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EYXZpcyBvbiBoZXIgdGVhbTo8L3N0cm9uZz4gJiM4MjIwO0Zy
b20gYW4gb2ZmZW5zaXZlIHN0YW5kcG9pbnQsIHdlIHRyeSB0byBydW4gYSBsb3Qgb2Ygc2V0cyBh
bmQgZ2l2ZSBvdXIgc29waG9tb3JlIHBsYXllciwgS2llcnN0YW4gQmVsbCwgYSBsaXR0bGUgYml0
IG1vcmUgZnJlZWRvbSB0aGFuIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBzcXVhZC4gV2Ugd2lsbCBnbyBpbnNp
ZGUgYW5kIG91dCwgYnV0IHdlIGFyZSBwcmltYXJpbHkgYSAzLXBvaW50IGFuZCBkcml2aW5nIFt0
byB0aGUgYmFza2V0XSB0eXBlIG9mIHRlYW0uIEZyb20gYSBkZWZlbnNpdmUgc3RhbmRwb2ludCwg
d2UgZGVmaW5pdGVseSBsaWtlIHRvIHByZXNzdXJlIHRoZSBiYWxsLiBXZSBoYXZlIHByZXNzZWQg
ZnVsbC1jb3VydCBpbiBiYXNpY2FsbHkgYWxsIG9mIHRoZSBnYW1lcyB0aGF0IHdlIGhhdmUgcGxh
eWVkLCByZWdhcmRsZXNzIG9mIHRoZSBjb21wZXRpdGlvbiBhbmQgcmVnYXJkbGVzcyBob3cgbWFu
eSBncmVhdCBiYWxsLWhhbmRsZXJzIGEgdGVhbSBoYXMgYmVjYXVzZSBJIHJlYWxseSBsaWtlIG91
ciB0ZWFtIHF1aWNrbmVzcyBhbmQgd2UgY2FuIGNvdmVyIGZvciBlYWNoIG90aGVyIGlmIHdlIG1h
a2UgbWlzdGFrZXMgdXAgdG9wLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7IE1pY2hhZWwg
QmVhdmVuPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.