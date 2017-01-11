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High school girls basketball: Stow 58, Revere 45

High school girls basketball / Stow 58, Revere 45: Lizzy Stefanov, Emily Andrassy guide host Bulldogs to a victory

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 11, 2017 - 10:32 PM
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Revere's Jess Vari (center) goes to the basket between Stow's Emily Andrassy (left) and Lexi Petit in the fourth quarter Wednesday at Stow-Munroe Falls High School. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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