High school notebook: Alliance Christmas Classic, Cuyahoga Falls Holiday Classic basketball tournaments to be held this week

PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgYW5kIEFsbGlhbmNlIHdpbGwgaG9zdCBib3lzIGJhc2tldGJhbGwg
ZXZlbnRzIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+VGhlIEFsbGlhbmNlIENocmlzdG1hcyBDbGFzc2ljIGlz
IHNjaGVkdWxlZCB0byB0YWtlIHBsYWNlIFR1ZXNkYXkgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTW91
bnQgVW5pb24gd2l0aCBmaXZlIGdhbWVzICYjODIxMjsgMSBwLm0uOiBBbGxpYW5jZSB2cy4gTmV3
IFBoaWxhZGVscGhpYTsgMjo0NSBwLm0uOiBFbGxldCB2cy4gTGFrZTsgNDozMCBwLm0uOiBNb2dh
ZG9yZSB2cy4gU2VicmluZyBNY0tpbmxleTsgNjoxNSBwLm0uOiBTdHJ1dGhlcnMgdnMuIEdyZWVu
IGFuZCA4IHAubS46IENhbmZpZWxkIHZzLiBUYWxsbWFkZ2UuPC9wPjxwPlRoZSBpbmF1Z3VyYWwg
Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgSG9saWRheSBDbGFzc2ljIGlzIFR1ZXNkYXkgYW5kIFdlZG5lc2RheSBh
dCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBIaWdoIFNjaG9vbC4gVHVlc2RheSYjODIxNztzIHNjaGVkdWxlIGhh
cyBXb29kcmlkZ2UgdnMuIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4gQWNhZGVteSBhdCA2OjMw
IHAubS4gYW5kIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIHZzLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgYXQgOCBwLm0uIFdlZG5l
c2RheSYjODIxNztzIHNjaGVkdWxlIGhhcyBXYWxzaCB2cy4gV29vZHJpZGdlIGF0IDY6MzAgcC5t
LiBhbmQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgdnMuIENWQ0EgYXQgOCBwLm0uPC9wPjxwPk1hdCBtYXR0ZXJz
IGluIE1lZGluYTwvcD48cD5TY29yZXMgb2Ygd3Jlc3RsZXJzIGZyb20gNDQgdGVhbXMgd2lsbCBt
ZWV0IHVwIFR1ZXNkYXkgYW5kIFdlZG5lc2RheSBpbiB0aGUgNDJuZCBhbm51YWwgTWVkaW5hIElu
dml0YXRpb25hbCBUb3VybmFtZW50LiA8L3A+PHA+V3Jlc3RsaW5nIGJlZ2lucyBib3RoIGRheXMg
YXQgMTAgYS5tLiBXZWRuZXNkYXkgd2lsbCBmZWF0dXJlIHRoZSBzZW1pZmluYWxzIGF0IDEyOjE1
IHAubS4sIHRoZSBQYXJhZGUgb2YgQ2hhbXBpb25zIGF0IDU6MzAgcC5tLiBhbmQgdGhlIGZpbmFs
cyBhdCA2IHAubS4gTG9jYWwgdGVhbXMgc2V0IHRvIGNvbXBldGUgaW5jbHVkZSBCcnVuc3dpY2ss
IEJ1Y2tleWUsIENsb3ZlcmxlYWYsIENvcGxleSwgSGlnaGxhbmQsIEphY2tzb24sIExvdWlzdmls
bGUsIE1lZGluYSwgTm9ydGh3ZXN0ZXJuLCBOb3J3YXluZSwgUGVycnksIFN0LiBWaW5jZW50LVN0
LiBNYXJ5IGFuZCBXYWRzd29ydGguPC9wPjxwPlBpbyBmb3IgMzwvcD48cD5NaWtlIFBpb3Ryb3dz
a2kgc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cyBGcmlkYXkgdG8gbGVhZCBOb3Jkb25pYSB0byBhIDc3LTY2IHdp
biBvdmVyIGhvc3QgTWF5ZmllbGQuIFBpb3Ryb3dza2kgbWFkZSBmaXZlIDMtcG9pbnRlcnMgdG8g
aGVscCBNaWtlIEdyaWZmZW4gd2luIGhpcyBmaXJzdCBnYW1lIGFzIE5vcmRvbmlhJiM4MjE3O3Mg
Ym95cyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoIGFmdGVyIGZvdXIgc2Vhc29ucyBhcyB0aGUgS25pZ2h0cyBn
aXJscyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoLiA8L3A+PHA+SnVsaXVzIEpvbmVzICgxNSBwb2ludHMpLCBS
eWFuIFNtaXRoICgxMyBwb2ludHMpIGFuZCBEcmV3IFBldHJvcyAoMTEgcG9pbnRzKSBhbHNvIHJl
YWNoZWQgZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgRnJpZGF5IGZvciBOb3Jkb25pYSAoMS01KS48L3A+PHA+UXVp
Y2sgc2hvdHMgPC9wPjxwPiYjOTYzMjsmIzgxOTQ7QWFtaXIgU29sb21vbiBzY29yZWQgMzAgcG9p
bnRzIGFuZCBUYXJpcSBWaW5zb24gc2NvcmVkIDE1IHBvaW50cyB0byBndWlkZSBob3N0IEJ1Y2h0
ZWwgKDQtMikgdG8gYW4gODctNDkgd2luIG92ZXIgU3RldWJlbnZpbGxlIG9uIEZyaWRheS48L3A+
PHA+JiM5NjMyOyBIb3N0IE1lZGluYSAoNi0wLCAzLTAgR3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQgQ29uZmVy
ZW5jZSkgYmVhdCBFdWNsaWQgODYtNjAgb24gRnJpZGF5LiBKYWNrc29uIFNhcnRhaW4gbGVkIHRo
ZSBCZWVzIHdpdGggMjIgcG9pbnRzIGFuZCBMdWtlIFNjaGFlZmVyIGNvbnRyaWJ1dGVkIDE3IHBv
aW50cy48L3A+PHA+JiM5NjMyOyBKb2UgTWNCcmlkZSBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRzIGFuZCBNaWtl
IFNwb3RsZXNvbiBzY29yZWQgMTMgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgdmlzaXRpbmcgTGFrZSAoNS0xKSB0
byBhIDczLTQ2IHdpbiBvdmVyIE1hc3NpbGxvbiAoNC0zKSBvbiBGcmlkYXkuIEppbSBLaXJ2ZW4g
KDEyIHBvaW50cykgYW5kIEpvc2ggSHV0Y2hlcnNvbiAoMTAgcG9pbnRzKSBhbHNvIHJlYWNoZWQg
ZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgZm9yIHRoZSBCbHVlIFN0cmVha3MuPC9wPjxwPiYjOTYzMjsgSmFja3Nv
biB1cHBlZCBpdHMgcmVjb3JkIHRvIDYtMCBsYXN0IHdlZWsgZm9sbG93aW5nIGFuIDgyLTY5IHdp
biBvdmVyIE94YnJpZGdlIChGbGEuKSBpbiB0aGUgS1NBIFByZS1Ib2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQg
aW4gT3JsYW5kbywgRmxhLiBLeWxlIFlvdW5nIHNjb3JlZCAzMCBwb2ludHMgdG8gbGVhZCB0aGUg
UG9sYXIgQmVhcnMsIExvZ2FuIEhpbGwgYW5kIEt5bGUgTmljb2xhcyBlYWNoIHNjb3JlZCAxNiBw
b2ludHMgYW5kIEV0aGFuIFN0YW5pc2xhd3NraSBzY29yZWQgMTMgcG9pbnRzLjwvcD48cD5BdXJv
cmEgdHJpdW1waHM8L3A+PHA+VGhlIEF1cm9yYSB3cmVzdGxpbmcgdGVhbSB3b24gdGhlIHJlY2Vu
dCBIdWRzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50IHdpdGggZm91ciBHcmVlbm1lbiB3aW5uaW5nIGlu
ZGl2aWR1YWwgd2VpZ2h0IGNsYXNzIHRpdGxlcyAmIzgyMTI7IEt5bGUgUGV0ZXJzZW4gKDEwNiBw
b3VuZHMpLCBKYXJyb2QgQnJlem92ZWMgKDEzOCksIENvbm5vciBCaXpqYWNrICgxOTUpIGFuZCBC
dWJiYSBBcnNsYW5pYW4gKDIyMCkuIDwvcD48cD5BdXJvcmEgc2NvcmVkIDI5NCAmIzE4OTsgcG9p
bnRzIHRvIHBsYWNlIGZpcnN0IGluIHRoZSAyMS10ZWFtIGZpZWxkLiBSb290c3Rvd24gdG9vayBz
ZWNvbmQgYXMgYSB0ZWFtIHdpdGggMjQzIHBvaW50cyBhbmQgYWxzbyBoYWQgZm91ciBjaGFtcGlv
bnMgJiM4MjExOyBCcmFkIFRyZXNjb3R0ICgxMzIpLCBMdWtlIFNvcmJvcm8gKDE2MCksIEJydWNl
IEdlb3JnZSAoMTcwKSBhbmQgQ2hyaXMgTGFuZ2d1dGggKDE4MikuPC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSB3
YXMgdGhpcmQgaW4gdGhlIHRlYW0gc3RhbmRpbmdzIHdpdGggMTQ2ICYjMTg5OyBwb2ludHMgYW5k
IHR3byBjaGFtcHMgJiM4MjExOyBEYXZpZCBNYXNzZXkgKDEyNikgYW5kIEF1c3RpbiBIaW5kbGV5
ICgyODUpLjwvcD48cD5PdGhlciBhcmVhIHdpbm5lcnMgd2VyZSBTdHJlZXRzYm9ybyYjODIxNztz
IERvbSBDYXJvbmUgKDExMykgYW5kIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gdGVhbW1hdGVzIEx1a3VzIFN0
cmlja2VyICgxMjApIGFuZCBRdWludG9uIEtlbGxleSAoMTUyKS48L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2
ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVh
dmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCB0aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0
eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBz
Y2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.