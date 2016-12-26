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High school notebook: Alliance Christmas Classic, Cuyahoga Falls Holiday Classic basketball tournaments to be held this week

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 26, 2016 - 09:57 PM

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