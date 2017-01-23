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High school notebook

High school notebook: Archbishop Hoban senior Lukus Stricker earns wrestling honor at Austintown Fitch tournament; Medina finishes second as a team

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 04:31 PM

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