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High school notebook: Archbishop Hoban senior Lukus Stricker earns wrestling honor at Austintown Fitch tournament; Medina finishes second as a team

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 04:31 PM

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